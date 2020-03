Mesaj de interes public: Primarul comunei Corbu, Marian Galbinasu - Nu avem nicio persoana, nici un cetatean depistat pozitiv pana la aceasta ora“

“Situația în comuna Corbu vis a vis de virusul COVID-19, deocamdată nu este chiar asa de gravă și sper să nici nu devină. Mulțumesc lui Dumnezeu, deoarece nu avem nicio persoană, nici un cetățean depistat pozitiv până la această oră. În prezent sunt 74 de persoane izolate la domiciliu, la 34 de adrese diferite, iar o parte mare dintre aceștia urmează să iasă din izolare.



Conducerea Primăriei a acordat o mare atenție acestei pandemii, in sensul că am informat în permanență populația comunei in ceea ce privește legislația, hotărârile stabilite de Comitetul, Local pentru Situații de Urgență, prevenția infectării cu COVID-19 prin respectarea regulilor de igienă personală, dezinfecția periodică a a școlilor, Căminelor Culturale, Centrului de Tineret, stațiilor mijloace de transport în comun, spații de interes comun, a spațiului din mijloacele de transport în comun.



De asemenea ne–am preocupat de aprovizionarea cu alimente pentru persoanele vărstinice sau fără aparținători, am identificarea și pregătit spații adecvate de cazare și masă pentru izolarea persoanelor care sosesc din zonele afectate și care nu au posibilitatea izolării la domiciliu. Vom continua să fim alături de cetățenii Comunei Corbu și sa-I sprijinim cu tot ceea ce putem, pentru a putea trece cu bine și cât mai ușor peste aceste momente grele din viața noastră”, a transmis edilul din Corbu.