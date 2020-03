Mesaj de solidaritate: Valentina Chirita - Sa apreciem adevaratele valori, dar cea mai importanta valoare este Viata

„Sa luam partea buna a Covid 19! In câteva zile totul s-a schimbat! Este abia începutul ! A venit momentul sa fim liberi și sa ne distanțăm social de persoanele toxice, sceptice, egoiste, arogante, înșelătoare sau false și sa ne apropiem de oameni frumoși! Dacă tot stam in casa, haideți, sa facem curatenie și in suflet ! Sa lăsam in urma toate gândurile negre! Nu-i decât consum de energie ! Sa fim optimiști ! Suntem suficient de flexibili, inteligenți și de noi depinde totul! Adaptabilitatea este o calitate și o valoare umană! Trebuie sa ne adaptam și sa ne conformam noilor condiții ! Atât cât putem fiecare, va propun sa luați aceasta perioada ca pe o pauza de la zona noastră de confort social și sa trecem in zona casnica care nu -i rea deloc: familie, caldurica, papica, internet, dar cel mai important încercați sa fiți aproape cu sufletul de oamenii dragi ! In tot acest timp, haideți, sa apreciem mai mult valorile sociale, sa fim norocoși ca putem spune noi și nu eu, sa renunțam la egoism pana nu e prea târziu și sa nu ne mai gândim la ce o sa zica lumea! Ce e val ca valul trece! Trebuie sa ne schimbam mentalitatea, sa fim curați in gândire și vom avea Mens sana in corpore sano ! Cu toții stim cât de importantă este menținerea unui echilibru între o minte sănătoasă și un corp sănătos ! Sa fim calmi, sa dam dovada de spirit civic, sa fim preventivi și sa nu intram in panica! Sa ne întoarcem la echilibru și simplitate! Sa petrecem timp cu familia, sa citim cărți, sa ne hidratăm, sa facem o baie in cada! Când am încuiat usa casei pe dinăuntru sa lăsam pe dinafara : ura, invidia, conflictele! Nu va încărcați sufletul cu ele! Sa ne contactam părinții, bunicii, prietenii, oamenii dragi ! Sa învățam sa spunem mai des te iubesc! Sa învățam sa iubim! Sa iertam! Sa fim solidari! Sa fim simpatici, dar și empatici! Sa apreciem adevăratele valori, dar cea mai importantă valoare Viața! E un dar de la Dumnezeu și trebuie sa -i mulțumim pentru tot ceea ce avem ! Sa învățam sa zicem din nou multumesc! Multumesc, soțului meu care zilnic are grija de fetele noastre, luându-le in brate, jucându -se cu ele, spălându-le , alintandu-le ! Privindu-l cum face toate aceste lucruri in casa noastră ma face sa ma îndrăgostesc zilnic de el! Fiți mai atenți la oamenii de lângă voi! Eu profit maxim de îmbrățișările din familie ! Mâine mi am propus sa pictez! Când eram eleva am avut 10 la desen! Am uitat sa desenez! Voi învața din nou sa pictez ! Acum nu știu ce va ieși, dar ii voi cere fetiței mele sa mi arate ! Poate o sa și colorez! Știți ca sunt cărți de colorat pentru Adulți ! Petreceti timp de calitate cu apropiații! Faceti in așa fel încât sa creadă ca ai nevoie de ajutorul și sprijinul lor! Revenid la mulțumiri , ii multumesc mamei pentru ca m-a crescut și văd, acum, ce greu se face omul mare! Ii multumesc ca m -a învățat sa iubesc și m-a educat frumos! Va multumesc, vouă, oameni dragi ca am învățat multe de la voi! Uneori uitam sa mulțumim, dar zilele acestea va propun sa va reamintiți ! Zilele in care am stat voluntar in casa m-au făcut sa -mi dau seama ca sunt cea mai norocoasa persoana din lume, chiar dacă stam separat, tot împreuna suntem ! In același timp sunt temătoare ! Trebuie sa îmi înving frica! Da, e normal sa ne fie teama, dar nu o putem lasa sa ne controleze! Suntem puternici! Vom învinge! Sunt conștientă ca nimic nu va mai fi la fel când se va termina pandemia! Aceasta experiența va scoate din noi îngerul și demonul ! Deja, mi e dor de oamenii frumosi și vreau sa ne revedem cât mai curând ! Rezist pentru ca trebuie sa ma protejez și sa -i protejez pe cei dragi! Raman la convingerea ca binele va triumfa! Totul va fi bine! Multumesc oamenilor care sunt la datorie și au grija de noi! Sa va apere Dumnezeu ! Tot respectul pentru voi”, a subliniat Valentina Chiriță.