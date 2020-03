Mesaj de susținere al lui Bode pentru constructori: Mai devreme sau mai tarziu, criza se va termina. Sa acceleram lucrarile

Deținătorii portofoliilor din domenii vitale din Cabinetul Orban au prezentat, joi, în ședința de Guvern, stadiul proiectelor în derulare și măsurile pe care le-au luat pentru susținerea economiei în condiții de criză provocată de pandemia COVID. Dincolo de înșiruirea stereotipă de măsuri, unul dintre miniștri a atras atenția cu o expresie oarecum încurajatoare și în The post Mesaj de susținere al lui Bode pentru constructori: Mai devreme sau mai târziu, criza se va termina. Să accelerăm lucrările appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.