Mesaj "despre iubire" transmis de Alexei Navalni din spital: "Iulia, m-ai salvat si asta ar trebui inclus in manualele de neurostiinta"

Alexei Navalni a scris pe Facebook un mesaj emotionant despre sotia lui la implinirea a 20 de ani de casatorie. Politicianul rus vorbeste despre momentele in care sotia Iulia l-a ingrijit in timp ce se afla in coma intr-un spital din Berlin dupa ce a fost otravit cu Novichok, un gaz neurotoxic.