Mesaj devastator la adresa lui Tutuianu! Codrin Stefanescu: Traseistul de azi. Cel care pe vremuri se gudura pe langā “dictator” sa ajungā vice

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu a postat, pe o retea de socializare, un mesaj devastator la adresa lui Adrian Tutuianu, ex PSD, actual Pro Romania. In mesajul postat pe , Codrin Stefanescu lanseaza un atac la adresa fostului PSD-ist, afirmand ca, acum putin timp, Adrian Tutuianu se gudura pe langa Liviu Dragnea pentru a fi pus intr-o pozitie politica avantajoasa: Codrin Stefanescu, atac la sociologul Marius Pieleanu: Introduceti inca un candidat in sondajul SECRET ''S-a apucat unu’ Tutuianu de la Pro Romania sa ma injure pe mine si pe Badalau. Cā suntem rāi ptr ca l-am dat afara din partid ca pe un tradator jalnic ce este. Cā nu am semnat si noi scrisoarea anti-Dragnea a cārei autor cicā este ...