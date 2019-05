MESAJ DUR! Ea este POLITISTA din Iasi care a declarat RAZBOI sefilor! "Nu vreau sa mor la serviciu! Tata a murit dupa ce a auzit de accidentul meu "

Andrada Voicu agent politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O politista din Iasi care a fost implicata intr-un accident rutier grav chiar in timpul serviciului a transmis un mesaj dur • Dupa ce a stat o lunga perioada in spital, politista si-a expus nemultumirile in mediul online • Sefii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) au spus ca vor face verificari si ca vor transmite un mesaj oficial atunci cand vor avea ceva de spus Pe 3 aprilie 2018, doi politisti din Iasi aveau sa ajunga in stare grava la spital dupa o depasire neregulamentara. Vlad David este agent sef si plecase impreuna cu agentul de politie Andrada Petronela Voicu in cautarea unei minore disparute. "Astazi, 3 aprilie 2018, in judetul Iasi, pe DN28A Targu Fru ...