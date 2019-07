MESAJ EMOTIONANT al PS Petru Gherghel pentru mii de catolici! Iasul și intreaga MOLDOVA ii MULTUMESC

PS Petru Gherghel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PS Petru Gherghel: Scrisoare pastorala Ganduri de multumire Nu noua, Doamne, nu noua, ci numelui tau dam slava! (cf. Ps 115,1) Sfintiile voastre, dragi frati si surori, dragi prieteni, Viata noastra este un dar de la Dumnezeu facut in mod gratuit noua, oamenilor, cu dorinta de a aseza in noi chipul si imaginea sa si de a ne face partasi de cea mai nobila demnitate, un act prin care a voit sa ne innobileze prin calitati si haruri divine. Prin vocatia noastra umana suntem chemati sa-i aducem fara incetare slava lui Dumnezeu si sa-i multumim necontenit, ca asa a oranduit el, Parintele ceresc, sa fim fiii sai iubiti si opera mainilor sale. Sfantul Irineu, scotand in evidenta acest ad ...