Mesaj emotionant transmis de ziua Cleopatrei Stratan.

Cleopatra Stratan a implinit 17 ani. Adolescenta a primit o multime de mesaje insa… cel mai emotionant a fost cel din partea tatalui ei. Melodia "Ghita" a dus-o pe Cleopatra Stratan (15 ani) direct in Cartea Recordurilor, in 2012, obtinand nu mai putin de sase premii. Anii au trecut, iar muzica a ramas in prim plan pentru fata cantaretului Pavel Stratan. Cleopatra a implinit 17 ani, iar toata lumea a observat in ce domnisoara cocheta s-a transformat. "La multi ani!!! Scumpa noastra Cleopatra! In fiecare an de ziua ta, ni se pare ca ai cea mai frumoasa varsta! Asa sa fie si de acum inainte! Ramai asa cum esti sincera, frumoasa, cuminte, creativa si cel mai important sanatoasa! Iti dorim tot binele din lume, ...