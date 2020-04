Mesaj istoric al Reginei Angliei, in plina pandemie: Sper ca urmașii noștri sa spuna ca aceasta a fost o generație puternica

Regina Elisabeta a II-a a transmis duminică un mesaj mobilizator pentru britanici, dar și pentru ceilalți locuitori din Commonwealth, care se confruntă cu pandemia de COVID-19. Regina a lăudat “disciplina, hotărârea și grija pentru ceilalți a britanicilor” în aceste momente dificile. Monarhul de 93 de ani a mulțumit cadrelor medicale și tuturor angajaților din sistemul de sănătate, care sunt în The post Mesaj istoric al Reginei Angliei, în plină pandemie: Sper ca urmașii noștri să spună că aceasta a fost o generație puternică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.