Mesaj transmis de Andrei Cristea fanilor ieseni

Andrei Cristea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul Andrei Cristea, revenit la Politehnica Iasi, le-a transmis un mesaj fanilor inaintea debutului noii editii de campionat. "Ma bucur ca m-am intros la iasi. Suntem in fata unui sezon incarcat si cu siguranta vom avea nevoie de sprijinul vostru. Uniti vom invinge!", le-a transmis Andrei Cristea pe pagina de a gruparii iesene. Transfer de marca, pe ultima suta de metri! Andrei CRISTEA a revenit la Poli Iasi Andrei Cristea are peste 100 de goluri in Liga 1, dintre care 46 inscrise in tricoul Politehnicii Iasi, meciuri si goluri pentru Romania, acesta fiind decisiv in calificarea Politehnicii in Europa League si in Playoff-ul Ligii 1 in sezoanele trecute. Daca ti-a p ...