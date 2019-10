Mesaje de condoleante dupa moartea lui Mihai Constantinescu. Vedetele, profund marcate de disparitia artistului

mihai constantinescu

Interpretul de muzica usoara Mihai Constantinescu a murit marti, 29 octombrie, la varsta de 73 de ani. Acesta era internat la Spitalul Floreasca din luna mai, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator.

Disparitia artistului i-a indurerat pe artistii din showbiz-ul romanesc.

Catalin Maruta: „A fost unul din marii artisti ai copilariei mele…Mai tarziu a fost unul dintre OAMENII care ma faceau sa ma simt norocos ca fac ce fac si onorat ca ne cunoastem personal. Mihai Constantinescu era atat de plin de energie, ca simpla lui prezenta te umplea si pe tine de viata. Era atat de indragostit de muzica si atat de dedicat publicului, incat te facea si pe tine sa iubesti fiecare vers din cantecele sale. Era un artist adevarat, era un om special, era UNUL si unic-Mihai Constantinescu! Multumim ca ati fost si ca NE-ati fost, maestre!”.

Dan Negru: „Vorbind despre moartea lui Mihai Constantinescu, o analista zice acu la o tv de stiri ca artistii oldies but goldies nu mai au succes…

E habarnista ! Generatia goldies a muzicii usoare nu duce lipsa de succes, de aparitii media, de notorietate sau de sali de spectacole sold out.

INFLUENTA e marea pierdere a generatiei goldies. In tarile de langa noi, legendele muzicale sunt influenceri in showbizul actual.

Alla Pugacheva (70) face jocurile in Rusia, Lepa Brena (59) e regina in Serbia si Omega sunt influenceri puternici in Ungaria.

Nu-i pun la socoteala pe cei ca McCartney (77) sau Mick Jagger (75) influenceri world wide.Nu faima, notorietatea sau salile pline le-au fost luate ci influenta!”.

Petre Magdin: Greu de spus in cuvinte, durerea pe care o am acum…! Nu mi-as fi imaginat vreodata ca prietenul meu de o viata, Mihai Constantinescu, ne va parasi atat de devreme…! Inca nu pot sa accept acest lucru…! De ce, Mihai, de ce??? Dumnezeu sa te odihneasca in pace si Lumina! Drum bun, intr-o Lume Minunata!!! Doamne, ai grija de Mihai…!!!

Anca Turcasiu: „Mihai al nostru drag! Al meu de o viata! Mi-ai colorat copilaria, mi-ai condus pasii in adolescenta si m-ai primit in sufletul tau ca prieten drag toata viata! Am impartit cu atata bucurie sute de scene, de platouri de filmare si simt acum ca s a rupt ceva in mine! E atat de trista despartirea fizica! Doare cumplit! Nu stie nimeni ce este dupa…. dar sper cu toata fiinta mea ca ne vom mai juca precum doi copii asa cum am facut o mereu aici! Simona, te imbratisez si-ti sunt alaturi! Condoleante!”.

Simona Gherghe: „Deschid netul si citesc stirea mortii lui Mihai Constantinescu. Si ma gandesc de cate ori mi-a fost invitat in emisiune, singur ori impreuna cu Simona, sotia lui. Un om solar, bun, cu atat de mult bun-simt si de-o decenta parca din alte vremuri… Dumnezeul sa-l odihneasca si sa-i dea putere Simonei!”

Cristina Topescu: „Cand am ajuns acasa, am aflat ca Mihai s-a stins. Of, cat am sperat intr-o minune…Mihai, dragul nostru, sa-ti gasesti linistea si sa mai razi si tu acolo, unde-oi fi acum, intr-o lume minunata!?”

