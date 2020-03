Mesaje de interes public: Cristian Radu, primar Mangalia - “Strazile si trotuarele se dezinfecteaza dimineata si seara, oferim sprijin permanent, la domiciliu, tuturor varstnicilor si persoanelor aflate in dificultate

Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenţă decretată la nivelul României şi măsurile restrictive pot crea confuzie în rândul cetăţenilor. În acest context, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de informaţii corecte şi concrete a constănţenilor, ZIUA de Constanţa a demarat un amplu demers jurnalistic. Rând pe rând, vom prezenta măsurile luate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din județ, pentru a preveni răspândirea virusului şi a asigura protecţia oamenilor., primarul municipiului Mangalia, a declarat pentru ZIUA de Constanţa că în această perioadă acțiunile de dezinfecție au loc in toate cartierele orașului. “Străzile și trotuarele se dezinfecteaza dimineața devreme și seara, după orele 21:00. Rog cetățenii să înlesnească accesul angajaților societății de salubrizare în toate spațiile publice. Așa cum am mai spus, am început să dezinfectăm inclusiv scările de bloc. Am luat măsuri speciale de sprijin pentru persoanele vârstnice, cele singure și cele cu nevoi speciale. Sănătatea populației este prioritate zero. În contextul răspândirii infecției cu noul virus COVID-19 și publicării Ordonanței Militare nr. 2 din data de 21.03.2020, Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia oferă sprijin permanent, la domiciliu, tuturor vârstnicilor și persoanelor aflate în dificultate (izolare). Toți cei care au nevoie de sprijinul nostru în contextul actualei crize umanitare, pot solicita sprijinul prin orice canal de comunicare, astfel:Tel.secretariat D.A.S.: 0341.140.113, Stamate Claudiu (Director): 0744.340.668, Duca Adriana (Șef Serviciu): 0756.201.206, Abăitănci Valentina (Asistent medical comunitar): 0730.202.495 și Sava Petru (Referent Compartiment Protecție Civilă și Situații de Urgență):0751.282.606”.Cristian Radu le transmite locuitorilor din Mangalia să evite deplasările inutile și să păstreze distanța minimă față de cei cu care interacționează în cazul unor deplasări urgente. “Cel mai important este însă ca oamenii să rămână in case pentru a evita răspândirea virusului. Colegii de la Poliția locală patrulează pe străzi și transmit oamenilor să stea în casă și să renunțe la deplasările inutile. Pe aceasta cale, rog toți cetățenii de buna-credință ai orașului nostru sa respingă știrile false promovate de unii politicieni locali, care își fac campanie electorală pe spaima oamenilor. Mulți locuitori ai Mangaliei au rude care au revenit în țara și s-au autoizolat. Este datoria noastră, ca și comunitate, să avem grija de acești oameni, cu respectarea strictă a regulilor de izolare sau carantină”, mai spune edilul de la Mangalia.Referitor la faptul că un hotelul Majestic din Jupiter, ar putea fi transformat în centru de carantină, primarul Radu Cristian, spune că “locațiile unde aceștia sunt ținuți în carantină sunt stabilite de Comitetul județean pentru situații de urgență. Noi, primarii, suntem doar informați, nu consultați. Personal, consider că trebuie să le acordăm tot sprijinul acelor oameni, atât spre binele lor, cât și pentru siguranța noastră. Este bine că sunt aduși în mod organizat, dar cred că este important să fie ținuți în același loc, nu împrăștiați prin tot județul. Dacă primii au fost cazați într-o locație, ar trebui ca tot acolo să fie pregătite mai multe hoteluri pentru a-i caza pe toți. Astfel, jandarmii și medicii vor avea un perimetru de acțiune restrâns și bine delimitat. Pe această cale, Solicit Comitetului județean pentru Situații de Urgență să aprobe, în cel mai scurt timp, cazarea acelor persoane în același loc unde au fost cazați primii sosiți. Trebuie să-i ajutăm dar, repet, în opinia mea, cazarea lor în aceeași zonă ajută mai mult la îngrijirea și supravegherea acestora. Sunt permanent în legătură cu prefectul pentru a afla ce se întâmplă și vă voi ține la curent cu noutățile despre Mangalia”.