Mesaje de interes public: Dorina Cicilia Șerbanescu, primar Adamclisi - Mai avem doar patru gospodarii cu persoane in autoizolare“

La nivelul Primăriei Adamclisi, au fost luate toate măsurile prevăzute de ordonanțele militare în vigoare pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus.De asemenea, primarula declarat pentru ZIUA de Constanța că au fost luate măsuri suplimentare în ce privește activitatea agenților economici. „Agenții economici care desfășoară activități privind comerțul produselor alimentare au fost instruiți să primească o singură persoană în magazin, restul urmând să aștepte la intrare, cu respectarea distanței minime de 2 metri, conform recomandărilor“, a spus Dorina Șerbănescu.În plus, primarul din Adamclisi a precizat că, la acest moment, la nivelul comunei mai sunt doar patru gospodării în care se află persoane în autoizolare. „Din fericire, până acum, la Adamclisi, nu avem niciun caz confirmat și nici vreun caz suspect de Coronavirus. În aceste momente, mai avem doar patru gospodării în care se află persoane în autoizolare, iar acestea sunt verificate zilnic de reprezentanții Poliției Naționale și ai Poliției Locale. În plus, vorbim zilnic la telefon cu aceștia, să vedem dacă totul este n reguilă. Până aucm, nu am avut probleme și sper să nici nu avem“, a precizat Dorina Șerbănescu.Primarul a explicat că au fost mai multe persoane în autoizolare, însă pentru o parte din acestea măsura a încetat zilele trecute. „Am avut chiar o gospodărie în care au stat izolate opt persoane în același timp. Însă oamenii au respectat măsură și nu au fost probleme. La finalul perioadei, toți cei aflați în izolare au fost verificați de medicul din localitate, au fost supuși controlului medical și au primit avizul epidemiologic“, a precizat edilul. De asemenea, aceasta a declarat că este posibil ca, pe parcursul perioadei următoare, să mai sosească persoane venite din străinăitate pentru care se va institui măsura autoizolării.La nivelul comunei, s-a restricționat programul cu publicul la primărie, oamenii fiind îndemnați să trimită solicitările online. Totuși, prin rotație, există un angajat al instituției ce se află în permanență acolo, pentru urgențe.Au fost vizitați de către reprezentanții primăriei toți cetățenii aflați în categoria de vârstă vulnerabilă, de peste 65 de ani. „Mai avem de vizitat câteva persoane în Zorile și Abrud, pe care le vom vizita în cursul zilei de astăzi, și terminăm cu aceste aspecte. Toți cei din categoria de vârstă vulnerabilă au fost informați de faptul că îi putem ajuta cu procurarea alimentelor, a medicamentelor ori cu ce ar putea avea nevoie. Li s-au pus la dispoziție numerele de telefon ale angajaților primăriei pe care îi pot apela oricând“, a declarat primarul.Nu în ultimul rând, modele ale declarațiilor ce trebuie completate și avute asupra lor de către cetățeni, potrivit dispozițiilor ordonanțelor militare în vigoare, au fost afișate inclusiv la magazinele din oraș.