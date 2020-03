Mesaje de interes public: Primarul orasului Ovidiu, George Scupra – Sunt sigur ca impreuna putem depasi cu bine aceste momente!“

„Dragii mei, traversăm cu adevărat o perioadă dificilă, cu impact puternic asupra tuturor, însă acum, mai mult ca oricând, trebuie să ne fim alături unii altora, să ne sprijinim, dar în același timp să dăm dovadă de civism. Vreau să vă asigur de tot sprijinul meu și să vă spun că facem tot ceea ce este necesar și depinde de noi să prevenim orice lucru ce ar putea să determine o situație de risc major în orașul în care locuim. Doresc să precizez, pentru liniștea tuturor, că nu există în acest moment nici un caz de coronoavirus în localitatea noastră. Vă asigur că facem tot posibilul ca familiile noastre să fie în siguranță și vă rog totodată să vă protejați pe dumneavoastră și pe cei dragi, respectând măsurile transmise de autoritați și evitând atăt cât este posibil deplasarile. Sunt sigur că împreună putem depăși cu bine aceste momente! Totodata, învățătorii și diriginții claselor vor ține în permanență legătura cu toți elevii pe grupurile claselor, întrucât nu este perioadă de vacanță, ci de activitate școlară la distanță, iar copiii trebuie să parcurgă materia, să primească teme, să realizeze referate, pentru ca la final să fie notati și evaluați. Vă doresc tuturor sănătate iar dupa ce totulva trece, să ne bucurăm că în această perioadă am fost înțelepți! Întru cât zilnic lucrez împreună cu toți colegii desemnați pentru situații de urgență, orice modificare a stării actuale, va fi anunțată în timputil pe site-ul și pagina ficială de facebook a primăriei. Permanent ( zi/noapte) va răspunde cineva la numarul de telefon pentru a veni în întâmpinarea problemelor dumneavoastră! Vă mulțumesc !’’, a spus George Scupra, primarul orașului Ovidiu.

Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenţă decretată la nivelul României şi măsurile restrictive pot crea confuzie în rândul cetăţenilor. În acest context, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de informaţii corecte şi concrete a constănţenilor, ZIUA de Constanţa a demarat un amplu demers jurnalistic. Rând pe rând, vom prezenta măsurile luate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din județ, pentru a preveni răspândirea virusului şi a asigura protecţia oamenilor.La această oră, în oraşul Ovidiu sunt 26 de persoane, izolate la domiciliu. Primarul George Scupra a transmis locuitorilor orașului Ovidiu că autoritatea publică locală face tot ceea ce este necesar pentru a preveni orice lucru ce ar putea să determine o situație de risc major în oraș.Măsuri instituite în oraşul OvidiuDuminică a fost convocat, în regim de urgenţă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Ovidiu, unde au fost stabilit mai multe măsuri care au intrat în vigoare din data de 23.03.2020. Astfel, s-a luat act de obligaţiile instituite prin Ordonanţa Militară nr. 2/21.03.2020 privind masurile de prevenire a răspândirii COVID-19 pentru aplicarea lor pe raza UAT Ovidiu.Suplimentar au fost instituite următoarele măsuri:- magazinele care comercializeaza produse alimentare, vor servi clientii prin hublou (geam, ghiseu, deschizatura in geam sau usa de la intrare), sau in functie de spatiul de deservire, in incinta, cu respectarea regulii de acces pentru 1 persoana, maxim 2 persoane, cu pastrarea distantei minime obligatorii;- se interzice desfacerea spre consum a băuturilor alcoolice sau de orice fel in vecinatătea magazinelor, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de funcţionare şi închidere a activităţii;- se interzice comercializarea băuturilor la aparatele de tip automate de cafea pe întreaga rază a oraşului Ovidiu şi a localităţilor arondate (sat Culmea ş sat Poiana); - se interzice deţinerea sub orice formă în afara magazinelor a tonetelor, meselor sau orice alte forme de servire pentru cafea, ceai, băuturi alcoolice, etc., sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de funcţionare şi închiderea activităţii;- spălătoriile de pe zona U.A.T. Ovidiu vor proceda doar la spălarea exterioară a autovehiculelor;În perioada sărbătorilor: Buna Vestire, Florii şi săptămâna mare a Paştelui, inclusiv noaptea de Invierea Domnului se vor difuza online slujbele susţinute în cadrul bisericilor de pe raza oraşului Ovidiu.Pentru suplimentarea efectivelor de ordine publică, se dispune punerea la dispozitia Comitetului Local pentru Situatii de Urgenţă a a tuturor angajatilor OVI PROTECT SRL. În zona Atlas se va proceda la limitarea accesului cetăţenilor în incinta parcului cu platani prin delimitarea zonei cu banda de protectie si scoaterea băncuţelor. De asemenea, a fost înfiinţat grupul de 15 voluntari pentru sprijinirea activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ovidiu, după cum urmează: voluntarii vor asigura procurarea produselor solicitate de către persoanele vulnerabile din lista întocmită de DPAS Ovidiu, cu resursele financiare proprii ale solicitanţilor şi distribuirea acestora domiciliu.Fac exceptie persoanele aflate in izolare sau carantină, de care se ocupa exclusiv DPAS Ovidiu, sub supravegherea continuă a Direcţei de sănătate publica a judetului Constanţa.Nu în ultimul rând, primăria face toate demersurile necesare pentru a sprijini organele Ministerului Afacerilor Interne în lupta cu COVID-19, în sensul respectării noilor prevederi şi recomandări legale intrate în vigoare în această perioadă.