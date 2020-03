Mesaje de interes public: Primarul orasului Techirghiol, Iulian Soceanu - Suntem oprimisti ca vom trece peste toate cu bine. Este important sa respectam regulile“

„Suntem oprimişti că vom trece peste toate cu bine. Este important să respectăm regulele prezentate de autorităţi“, a spus primarul Iulian Soceanu.

Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenţă decretată la nivelul României şi măsurile restrictive pot crea confuzie în rândul cetăţenilor. În acest context, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de informaţii corecte şi concrete a constănţenilor,a demarat un amplu demers jurnalistic. Rând pe rând, vom prezenta măsurile luate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din județ, pentru a preveni răspândirea virusului şi a asigura protecţia oamenilor., a declarat că, la această oră, în localitate sunt 27 familii în izolare (70 de persoane, locuitori ai oraşului).

Primarul oraşului Techurghiol ne-a vorbit şi despre măsurile luate la nivelul municipiului pentru prevenirea răspândirii infectării cu Coronavirus. „Au fost executate lucrări de dezinfecţie la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din oraşul Techirghiol. De asemenea, a fost demarată acţiune de dezinfecţie cu echipe specializate a tuturor scărilor de bloc aflate pe raza orasului Techirghiol. Echipele Primăriei au început acţiuunile de dezinfecţie a străzilor din oraş şi a staţiilor de călători cu substanţă pe baza de clor. Printre măsurile luate pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului se mai numără acţiunile de dezinfecţie desfăşurate la unităţile de învățământ şi instituţiile publice“, a precizat Iulian Soceanu.

De atfel, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Techirghiol a luat o serie de măsuri în ceea ce priveşte pandemia COVID 19. „Fac apel să respectaţi cu strictete regulile impuse, să staţi în case şi orice deplasare să fie facută numai în caz de maxima necesitate. Numai aşa vom reusi împreună să limitam contaminarea cu acest virus“, a transmis primarul oraşului Techirghiol.În ceea ce priveşte cele 137 persoane, cazate în carantină la Sanatoriul Balnear Techirghiol, primarul Iulian Soceanu a transmis următoarele: „Decizia, ca Sanatoriul Balnear să fie centru de carantinare a fost luată de CNSU şi CJSU, fără consultarea şi fără acordul autorităţii locale, din cauza fapului că este declarata Stare de Urgenţă! S-a luat aceasta decizie, după ce s-au inventariat toate spatiile disponibile ale Statului Român (spitale, sanatorii, tabere) care pot asigura condiţii civilizate de cazare (baie în cameră, apă caldă şi căldură), asigurarea hranei dar şi circuite interne, astfel încât personalul angajat să nu intre în contact direct cu aceste persoane. În acest moment spaţiile de cazare din statiunile litorale nu sunt pregatite pentru a asigura aceste condiţii. Vă asigur, că au fost luate toate măsurile de siguranţă astfel încât locuitorii oraşului să fie protejaţi. Practic, cei care vor intra în carantină vor fi izolaţi în camere timp de 14 zile, personalul angajat nu va intra în contact cu ei şi se va asigura paza cu jandarmeria, firma de pază privată, poliţie, 24 din 24 de ore. Statul Român nu îşi abandonează cetăţenii (imaginaşi-vă dacă o persoană din familia noastră sau o persoană apropriată nouă era în situaţia de a fi repatriată şi nimeni nu lua nici o decizie, cum am fi reacţionat). Carantinarea generală a celor peste 1500 de persoane este o decizie corectă în situaţia dată. În situatia in care cei 1500 de cetateni romani erau lăsaţi să meargă la casele lor, exista pericolul să transmita virusul (dacă acesta exista) la foarte multe persoane, iar peste două săptămâni să fim în situatia că în România să existe foarte multe persoane infectate! În speranţa, cp am lpmurit câteva aspecte legate de acestă situaţie, vă îndemn să fim solidari, calmi, responsabili şi dumnezeu să ne aibă în pază!“, a punctat primarul oraşului Techirghiol.