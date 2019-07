Mesaje RO-ALERT trimise in toata tara. Vezi care este motivul

Sistemul RO ALERT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor de telefonie mobila din anumite zone, anunta, intr-un comunicat, IGSU. Telefoanele configurate pentru receptia mesajelor RO-ALERT si care se vor afla in aria de acoperire a celulelor din zonele selectate pentru testare vor receptiona urmatorul mesaj: TEST! Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se imp ...