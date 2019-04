Mesajele politicienilor de Paste: Ce le transmit romanilor Iohannis, Dancila si Dragnea

Ca in fiecare an, politicienii le-au transmis romanilor mesaje si urari cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Presedintele Klaus Iohannis le ureaza "sarbatori luminate, cu liniste si pace in suflet", premierul Viorica Dancila vorbeste despre "sansa unui nou inceput", in timp ce liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma in mesajul de Paste ca, "asa cum Mantuitorul nostru Isus Hristos a invins suferinta si moartea, asa trebuie sa stim si noi sa pastram aprinsa lumina sperantei".