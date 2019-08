Mesajul Andreei Balan, despre relatia cu sotul ei: Am stiut din prima zi cand l-am cunoscut

Andreea Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Balan si-a cunoscut sotul in timpul filmarilor pentru clipul „Rece”, insa relatia lor de iubire a inceput sase luni mai tarziu. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a facut o dezvaluire emotionanta. „Am stiut din prima zi cand l-am cunoscut pe George la filmarea clipului Rece, ca el va fi tatal copiilor mei. Abia dupa 6 luni ne-am gasit si dupa inca sase am conceput-o pe Elluta. Acuzatii grave! Ce sustine Andreea Balan ca i-ar fi facut Andreea Antonescu, impreuna cu tatal ei. Acesta este motivul pentru care nu si-au vorbit ani de zile Mi-am dorit ca tatal copiilor mei sa fie implicat, devotat si iubitor si asa am simtit in acea zi ca va fi George si n ...