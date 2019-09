Mesajul Biancai Andreescu pentru "toti oamenii din Romania"- VIDEO

Bianca Andreescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Andreescu, proaspata campioana de la US Open, dupa ce a invins-o pe Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-5, le-a transmis multumiri fanilor din Romania. Jucatoarea canadiana de origine romana le-a multumit romanilor, prin intermediul canalului Romanian TV of NY, pentru sprijinul acordat. Ilie Nastase despre Bianca Andreescu si Simona Halep: "Bianca ar putea sa aiba mai multe Grand Slam-uri castigate decat Simona" ”Multumesc pentru toti oamenii din Romania. Multumesc ca m-ati sustinut, nu doar aici la US Open, ci mereu. Multumesc mult”, a spus Bianca in limba romana, intampinand cateva dificultati de pronuntie. Bianca Andreescu s-a nascut in Canada, in anul 2000. Tanara a ...