Mesajul candidatei Dancila dupa votare - 'Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi'

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat că a votat pentru o Românie care să meargă "înainte, nu înapoi" şi din "inimă pentru România şi pentru români", potrivit AGERPRES.

"Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi, spre vremuri în care nu aveam drepturi, nu aveam libertăţi, pentru că toată puterea era în mâinile unui singur om. Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, mai mult respect şi devotament pentru poporul român şi pentru interesele noastre naţionale. Am votat cu inima şi din inimă pentru România şi pentru români", a afirmat Dăncilă, duminică, după ce a votat la o secţie de la Colegiul Naţional "Sfântul Sava".Întrebată de ce a ales, ca şi la primul tur de scrutin, să voteze la o oră matinală, candidatul PSD a replicat: "Cine se scoală de dimineaţă ajunge departe, nu?".Ea a adăugat că votul de duminică este unul "foarte important"."Votul de astăzi poate creiona un alt viitor pentru România, poate ca în deciziile celui care va fi ales astăzi să vedem multe din aspiraţiile poporului român", a afirmat Dăncilă.Candidatul PSD a spus că este "foarte bine" că românii din diaspora au ieşit în număr mare la vot."De aceea am şi stabilit cele trei zile de vot şi votul prin corespondenţă, pentru ca românii din diaspora să poată vota într-un număr cât mai mare. Este foarte bine că au votat", a explicat ea.Alături de Viorica Dăncilă au votat la Colegiul Naţional "Sfântul Sava", soţul acesteia, Cristinel Dăncilă, şi şeful campaniei sale la prezidenţiale, Lia Olguţa Vasilescu."O susţin pentru că e un bun român şi iubeşte România", a spus Cristinel Dăncilă.Viorica Dăncilă a fost aşteptată la secţia de votare de zeci de susţinători.