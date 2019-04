Mesajul dur al lui Mihai Sturzu, fost component al trupei Hi-Q: „Una dintre cele mai proaste idei ale Guvernului Romaniei a fost sa acorde bilete gratuite nelimitate studentilor”

Mihai Sturzu este de parere ca acordarea biletelor gratuite nelimitate de calatorie cu trenul pentru studenti nu a fost o alegere buna din partea autoritatilor.

„Una dintre cele mai proaste idei ale Guvernului Romaniei a fost sa acorde bilete gratuite NELIMITATE studentilor. De ani de zile nu mai gasesti locuri in tren pentru ca studentii patriei se plimba nonstop, oriunde ii taie capul (chiar nu stiu cand mai invata sau merg la cursuri).

Sa nu ma intelegeti gresit, consider ca este util ca studentii sa beneficieze de bilete de tren gratuite intre domiciliu si locul unde studiaza, un drum dus-intors pe saptamana ar fi mai mult decat util. In plus, ar fi corect sa beneficieze de transport gratuit oriunde (nu numai in tara), atunci cand participa la conferinte, competitii sau alte evenimente legate de studiile lor.

Dar, am vazut cu ochii mei oameni in varsta stand pe jos in tren in timp ce niste loaze pe care cu greu le puteai numi studenti se lafaiau intr-un compartiment intreg si se hahaiau prosteste.

PS: Economic, toata „ingineria” asta doar muta niste bani din bugetul Ministerului Educatiei in cel al Ministerului Transporturilor”, a scris Mihai Sturzu pe contul sau de Facebook, colo unde a postat si o fotografie de la o casa de bilete.

Dupa destramarea trupei Hi-Q, Mihai Sturzu s-a apucat de politica, devenind membru PSD, partid cu care a prins si un mandat de deputat in Parlamentul Romaniei. A devenit pilot de avion ultrausor in urma cu sase ani, iar anul trecut a luat examenele pentru a deveni pilot de linie. Mihai a intrat repede in paine, fiind angajat din toamna lui 2017 la o companie low-cost straina ce opereaza in Romania.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.