Mesajul edilului Mihai Chirica despre mitingul PSD din Piata Unirii. Masuri sporite de securitate

Edilul Mihai Chirica a aratat ca mitingul de maine din Piata Unirii, organizat de PSD, are toate avizele si ca este dreptul fiecarei organizatii politice de a sustine astfel de manifestatii. Primarul a aratat insa ca nu doreste insa ca lucrurile sa degenereze si sa apara scandaluri, astfel incat vor fi luate masuri sporite de securitate Mihai Chirica a aratat ca evenimentul politic vine in paralel cu o serie de conferinte organizate de UMF Iasi, ISJ, dar si alte institutii. ''Mitingul din Piata Unirii are in paralel un lant uman pe care il organizeaza o parte din tinerii din Iasi, circa 250, la Palatul Culturii, tinerii vor sa contrabalanseze partea politica cu cea istorica. Indemnul din ...