Mesajul EMOTIONANT al lui Florin Piersic, pentru toti romanii

Mesaj emotionant pentru romani de la cel mai iubit actor, sarbatorit astazi. Florin Piersic vorbeste cu emotie despre dragostea de tara si despre speranta, cel mai frumos cuvant pe care il cunoaste actorul. La 83 de ani are planuri mari. Abia asteapta sa joace la Teatrul National, dar si la cel din Cluj, care ii poarta numele. "E foarte frumos ca ma sunati si va ganditi la mine. Imi aduc aminte cu nostalgie zilele din liceu, nu era decat unnsingur Florin si asta era Florin Piersic. Urez tuturor celor care poarta nume de flori bucurii sanatate si cel putin la fel de mult noroc cat am avut eu in viata asta. Acum sunt in aeroport si plec la Cluj, acasa, la familie. Cred ca baietii mei au programele ...