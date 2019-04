Mesajul emotionant transmis de Papa Francisc credinciosilor, cu prilejul Pastelui

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sute de milioane de catolici din lumea intreaga sarbatoresc Invierea Mantuitorului. In celebra Piata San Pietro, Papa Francisc a transmis tuturor binecuvantarea „Urbi et Orbi”. Iar in predica din timpul slujbei de sambata spre duminica noapte, Suveranul Pontif i-a incurajat pe credinciosi sa nu se lase sedusi de lucruri trecatoare: bogatie, cariera, placeri efemere, ci sa caute sensul vietii in Dumnezeu - Lumina cea Adevarata! La Vatican, Papa a oficiat Sfanta Liturghie in Piata San Pietro in fata a mii de credinciosi veniti sa celebreze Invierea Mantuitorului. Liturghia de Paste a inceput cu intonarea cantecului „Resurrexit” - care celebreaza Invierea Domnului - la care au part ...