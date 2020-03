Mesajul emotionat transmis de un roman infectat cu coronavirus: ”Ma aflu internat intr-o boxa de 2x2...”

Un pacient roman, infectat cu coronavirus, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emotionat. Ce ne sfatuiesti ”pacientul 32”?



”Dau astazi, la fix o saptamana de cand a inceput toata nebunia asta, proba de curaj a vietii mele de pana acum. Da, #eusunt32. Am fost confirmat pozitiv cu CoVid-19, miercuri, pe 11 martie, la o saptamana dupa ce m-am intors din Varsovia, dintr-un ghinion teribil si pentru ca asa a vrut Dumnezeu.



N-o sa vorbesc despre ce a aparut prin presa, pentru ca mi-am spus punctul de vedere si cum au stat lucrurile. Singurul lucru pe care va rog, pe voi toti care cititi aceste randuri, este sa ganditi. Sa ganditi, sa dati dovada de solidaritate, de toleranta, de empatie si de intelegere pentru toti semenii nostri.



Lucrul cel mai greu suportabil, pe langa virusul in sine, necunoscut pentru multi, si ce poate aduce cu el, este izolarea. Ma aflu internat intr-o boxa de 2x2, izolat de tot ce inseamna viata, aer, apa curenta, familie, prieteni, oameni, natura, igiena minima, doar cu un telefon. Prin intermediul lui VA ROG DIN SUFLET, sa stati acasa ! Sper din tot sufletul sa inving acest virus cu pozitivitate, cu tratament, cu un psihic puternic si cu tot ce inseamna fiinta mea si ajutorul vostru.



Dar pe voi, toti, va rog, STATI ACASA ! Ascultati si urmati regulile impuse in aceste momente dificile, pentru ca sunt in sprijinul nostru, al tuturor. Nu e vacanta; este o perioada de stat in casa, langa familie, cu gandul ca trecem printr-un moment greu. Haideti sa sprijinim autoritatile si sistemul medical si sa #stamacasa pentru 14 zile. Eu nu mai pot sa fac asta, desi mi-as dori din tot sufletul, dar voi, cei sanatosi, ce scuza plauzibila aveti ?



#eusunt32 #stamacasa #macarAcum #respectamRegulile

P.S. Zambetul n-o sa mi-l invinga nici macar virusul asta infect

P.S 2. Fiti mai buni...nu doare...”, a scris pacientul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.