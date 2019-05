Mesajul femeii din USR care a facut un copil cu Principele Nicolae, dupa ce testul a ieșit pozitiv: 'Am un singur regret in aceasta privinta'

Nepotul Regelui Mihai a recunoscut că este tatăl unei fetiţe, adusă pe lume de o tânără din Braşov, care face parte din USR.

Nicoleta Cîrjan, tânăra cu care Principele Nicolae a avut o relație, a spus pe Facebook: „Într-un final am reuşit să ajungem la un consens şi anume să realizăm testele ADN, doua, aşa cum am cerut eu. Le-am făcut pe amândouă la Bucureşti, la sfârşitul anului trecut. Rezultatul a fost pozitiv aşa cum nu m-am îndoit nicio clipă. Am un singur regret în această privinţă şi anume că mama mea care s-a stins din viaţă în urmă cu patru luni nu a apucat să trăiască această recunoaştere şi totodată curăţarea reputaţiei mele foarte pătată în ultimii ani.″

Nicolae se angajează să îi plătească fiicei sale o pensie de întreţinere. Anunţul a fost făcut de nepotul regelui pe pagina să oficială de Facebook. ″În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieşind că sunt tatăl copilului ei”, a spus principele Nicolae pe Facebook.

Cei doi s-au cunoscut în 2015, când nepotul regelui Mihai a organizat un tur al României pe bicicletă pentru promovarea lecturii. Cum tânărul nu a recunoscut iniţial copilul, cei doi părinţi au fost implicaţi într-un scandal pe marginea testului de paternitate.