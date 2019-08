Mesajul fiului cantaretei Anamaria Pop, moarta intr-un accident rutier. Artista avea 36 de ani

Artista de muzica populara, Anamaria Pop, a murit duminica intr-un accident de circulatie produs in localitatea Cicarlau din judetul Maramures.

Fiul in varsta de 19 ani al cantaretei a transmis un mesaj emotionant pe Facebook pentru mama sa.

„Mama, am intrat astazi in casa si inca ti-am simtit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate pe pat, iar machiajele erau desfacute in baie din graba de a ajunge acolo unde te-ai pornit sa te duci, aveam sentimentul ca TU esti acasa, dar de fapt te-ai dus acolo unde imi era mie cel mai frica, acolo unde n-ar vrea nimeni sa ajunga.

Am inchis ferestrele, ti-am luat bluza si mi-am pus-o la nas doar ca sa-ti mai simt mirosul, dupa care am inceput sa plang in hohote! Inainte sa pleci te-am pupat, te-am imbratisat, ca de obicei, si ti-am spus sa ai grija de tine caci Alexucu te iubeste, iar dupa o ora sa aud ca ai avut accident.

Nu credeam ca ai patit ceva, dar cand am ajuns la fata locului, politistul m-a intrebat „Cine sunteti dumneavoastra” , la care i-am raspuns „sunt fiul doamnei care a provocat accidentul, am venit sa iau ce a rãmas de valoare in masina”. A luat o gura de aer si mi-a spus „condoleante”.

Eu credeam ca vorbea in necunostinta de cauza, nu l-am bagat in seama, ca dupa aceea sa primesc un val de mesaje de condoleante (nici pe ceilalti nu i-am bagat in seama), eu inca sperand ca esti in viata si ca n-ai patit nimic grav!

Bomba bombelor o primisem la spital, un ocean de lacrimi mi-a iesit din ochi, credeam ca-i un cosmar, si inca sper sa fie un cosmar, vreau sa ma trezesc brusc plin de transpiratie si sa fug la tine in camera sa-ti spun cat de mult te iubesc si sa te strang in brate tare, dar se pare ca acest cosmar va dura o viata.

Doar pe tine te-am mai avut, eu si fratele meu doar pe tine te-am avut! Dumnezeu sa te ierte draga mama, regret enorm ca nu ti-am spus zilnic ca te iubesc si iarta-ma pentru tot ce-am facut in neplacerea ta, iti promit ca voi avea singur grija de casa si de Denis.

Iubiti-va mamele, spuneti-le ca le iubiti, aratatle ca le iubiti, fiindca moartea e imprevizibila, iar dupa aceea veti regreta enorm ca n-ati apucat s-o faceti!

ITI MULTUMESC CA M-AI CRESCUT IN ASTIA 19 ANI SI CA AI FACUT TOT POSIBILUL SA NU NE LIPSEASCA NIMIC!”, a scris fiul cantaretei Anamaria Pop pe Facebook, potrivit Spynews.

Cantareata a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea, a iesit de pe carosabil si s-a izbit violent de un copac. In urma impactului, masina a fost proiectata intr-un sant, potrivit vasiledale.ro.

