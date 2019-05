Mesajul indurerat al Corinei Martin, dupa pierderea fratelui ei in accidentul aviatic din Buzau

"Ultima lui fotografie....c u numai cateva minute inainte...

Am fost binecuvantata sa am un frate atat de bun, atat de vesel si de inimos! Nu cred sa fie, printre cei ce l-au cunoscut vreodata, oameni pe care sa nu-i fi bucurat si pe care sa nu-i fi facut sa zambeasca, vreodata, macar. De aceea si avea atat de multi prieteni. Pentru mine si pentru copiii mei, ramasese scut si suport. Pentru mama, trei sferturi din suflet. Acum e gol. Ai plecat nedrept si mult prea devreme, Liviu! Si, la fel ca si cu Tata...nu am apucat sa iti spun, niciodata, ca te iubesc. Acesta e pacatul meu. Tu, insa, vreau sa stii, acolo sus, pe unde plutesti in zbor acum, ca am fost mandra si norocoasa si binecuvantata sa te am pe tine ca fratele meu. De ieri, acest cuvant pastreaza un gol imens in sufletul meu. Dar inca te aud razand...si tot ma mai astept sa ne suni de pe undeva si sa ne spui ca iar ne-ai pacalit, cu rasul tau molipsitor....

Nu amanati cuvintele, marturisirile, picaturile de suflet catre ai vostri. Nu amanati nimic, nu lasati nimic. Timpul nu poate fi cumparat. Timpul nu asteapta.

Drum bun printre ingeri, fratele meu!", a scris Corina Martin.