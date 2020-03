Mesajul lui Bill Gates despre coronavirus și efectele lui asupra omenirii

Multimiliardarul Bill Gates a publicat o scrisoare deschisa in care vorbeste sincer despre coronavirus. Desi a donat 100 de milioane de dolari pentru combaterea COVID-19, Bill Gates crede ca, in ciuda acestui haos mondial, in spatele coronavirus poate fi un scop. Va prezentam o adaptare a textului semnat de Bill Gates. Ce ne invata Corona/COVID-19? […]