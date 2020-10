Mesajul lui Decebal Fagadau, la finalul mandatului de primar al Constantei

Dragi constănțeni, la final de mandat vin în fața dumnavoastră cu un mesaj pe care îl încep spunându-vă că sunt mândru de dumneavoastră și că sunt mândru de orașul nostru.



Poate vremurile, poate timpul nu au fost cele mai blânde cu mine și cu echipa mea. Poate așteptările dumneavoastră, la fel ca și ale mele, erau mai mari de la acești patru ani pe care i-am încheiat.



Dar vă rog să mă credeți, vă spun cu mâna pe inimă, că am lucrat zi de zi, cu pasiune, alături de echipa mea, pentru ca orașul nostru să fie din ce în ce mai sănătos și mai puternic.



Rămân peste 50 de proiecte în implementare, în diferite etape, proiecte cu fonduri europene, locale, guvernamentale, proiecte ce depășesc 900 de milioane de lei ca valoare totală.



Orașul este fără datorii. 2% este unul dintre gradele de îndatorare cele mai scăzute din România. Practic, Constanța nu are datorii.



Rămâne o echipă, aici, la Primărie, ce are criterii de integritate, standarde, proceduri și care sper să lucreze din ce în ce mai mult și mai bine în slujba dumneavoastră.



Pentru mine, a fost onoarea vieții mele să fiu primarul dumneavoastră timp de patru ani.



Mă rog la Bunul Dumnezeu să rămâneți sănătoși, puternici și uniți.