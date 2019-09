Mesajul lui Gabi Balint dupa infarct. Ce a spus fostul mare fotbalist

Gabi Balint 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabi Balint a suferit in urma cu cinci zile un infarct in urma caruia i-au fost montate trei stenturi. Fostul mare fotbalist, in varsta de 56 de ani, a transmis pe pagina personala de un prim mesaj dupa ce a fost la un pas de moarte. "De vreo 5 zile tot privesc pe fereastra salonului spitalului Fundeni si ma intreb: O fi Laca sau ingerul meu pazitor?! Gata. A trecut. Sunt ca nou. Multumesc pentru toate mesajele voastre, mult mai multe decat cele pe care le primesc de ziua mea sau de Craciun. Multumesc ca v-ati facut griji si v-ati rugat pentru mine! Am realizat cat sunt apreciat in tara mea si asta mi-a dat putere. Totusi cand mi-am citit CV-ul pe anumite platforme online, «Balint a fost, a j ...