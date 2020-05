Mesajul lui Gabriel Oprea cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi

Fostul ministru și lider al UNPR, Gabriel Oprea, a posta pe pagina sa de socializare un mesaju cu ocazia Zilei Veteranilor de Război

„Aceasta zi este despre veteranii de razboi!

Avem datoria sa cinstim memoria veteranilor de razboi care nu mai sunt printre noi si sa-i sarbatorim pe cei care, din fericire, sunt astazi aici. Pentru ca ei sunt eroii României, imaginea vie a participării tarii noastre la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ca ministru al apararii si ca vicepremier, am fost mereu alaturi de acesti oameni extraordinari si cred ca statul roman are datoria sa le fie sprijin permanent.

Am ridicat, in memoria eroilor nostri, Monumentul Eroilor militari români căzuţi la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul national si l-am donat Ministerului Apararii Nationale.

Iar pe cei care sunt astazi cu noi, i-am sprijinit prin toate mijloacele.