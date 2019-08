Mesajul lui Mihai Fifor pentru membrii ALDE: Usa noastra este deschisa tuturor 

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD Mihai Fifor spune ca PSD este deschis pentru toti membrii ALDE care nu doresc sa fie sacrificati in numele intereselor ascunse ale lui Tariceanu. „Usa noastra este deschisa tuturor colegilor din ALDE care nu sunt dispusi sa accepte sa fie sacrificati in numele intereselor ascunse ale domnului Tariceanu”, spune Fifor. PSD incepe negocierile pentru prezidentiale. Care este prima alianta vizata - SURSE De altfel, se duc negocieri intense in aceste zile pentru ca unii dintre parlamentarii ALDE sa treaca la PSD. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. psd ...