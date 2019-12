Mesajul lui Mihai Petre cu privire la tanarul care s-a sinucis intr-un poligon din Constanta. Marea il erodeaza asa cum erodeaza plaja sau malurile de pamant

Probabil că depresia este și va rămâne boala secolului pentru mult timp. Asta pentru că stresul, grijile apasă pe noi și ne aruncă într-o zonă din care doar cei puternici pot scăpa. Și nu poți vedea pe fruntea cuiva că este depresiv. Se ascunde boala după un zâmbet, după un banc, după o ieșire cu prietenii la o bere. Și iată că în Constanța, un bărbat s-a împușcat în cap la un poligon din municipiu. A fost condus pe ultimul drum. Mihai Petre, consilier al primarului Decebal Făgădău, îl cunoștea bine pe Mădălin, cu care a copilărit. Semnele au fost acolo, dar greu puteai să vezi ce tragedie va urma.



„Astăzi mi-am luat adio de la Mădălin, navigatorul care, zilele trecute, a decis să-și încheie socotelile cu viața în Poligonul Zip Escort.

Am copilărit împreună, am fost vecini de bloc, eu la scara A, el la scara B, am mers la aceeași școală generală, 28, el la A, eu la B.

Am rupt nu știu câte perechi de adidași și am disperat toți vecinii, zilnic, cu meciurile de fotbal pe care le încingeam în curtea din fața blocului. Nu a existat zi a copilăriei pe care să nu o fi petrecut împreună.

Știți, când ești mic, te mai încaieri, te iei la bătaie din te miri ce.

Cu Mădălin nu te puteai bate, nici măcar certa, pentru că n-aveai obiectul conflictului. Era un băiat foarte bun, timid, introvertit, poate prea introvertit. Dacă îi spuneai "dă-te mai încolo", se dădea fără să comenteze.

Nu mai știu când am vorbit ultima dată cu el, știu însă că îmi povestea cu amar despre viața de pe mare. O numea sclavie.

Eu încercam să îl îmbărbătez spunându-i, "hai mă, că faci bani, ești barosan", el zâmbea trist și îmi spunea că banii se duc iar marea îl erodează așa cum erodează plaja sau malurile de pământ. Știam de vreo câteva luni că intrase într-o depresie și că avea gânduri negre. Mi-am spus că nu e nevoie să-l caut, că ne vom întâlni cumva și o să-i bag mințile în cap.

N-am mai apucat, și îmi pare atât de rău... Am ascultat ceea ce pare a fi mesajul lui de adio și vreau să vă spun că depresia nu este o boală pe care să o tratezi doar cu pastile, psiholog sau psihiatru, este ceva care depășește pământescul și pentru care trebuie o abordare pe măsură.

Am văzut și imaginile din poligon și cred, cu tărie, că ar trebui să existe o formă de cenzură media. Așa ceva nu trebuie niciodată să apară în spațiul public. Îmi amintesc, parcă era ieri, de cât de mult s-a bucurat atunci când părinții îi cumpăraseră ultimul album Roxette. Îi plăcea mult Joyride.

Las și eu piesa asta în amintirea copilăriei pe care am petrecut-o împreună, și care chiar a fost a real Joyride. Dumnezeu să îl ierte...”, a scris Mihai Petre pe pagina sa de Facebook.