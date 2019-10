Mesajul medicului Mihai Craiu pentru persoanele care se opun vaccinarii

vaccin 1

Medicul Mihai Craiu le-a transmis un mesaj tuturor persoanelor care se opun vaccinarii antigripale. Acesta a raspuns tuturor comentariilor celor care considera ca acest tip de vaccin nu este folositor.

Afirmatiile medicului vin dupa ce, in urma cu putin timp, o asistenta medicala a facut o puternica declaratie.

„Hei, idiotule, vaccinul gripal nu este pentru tine… este pentru cei din jurul tau carora ai putea sa le dai gripa pentru ca tu ai decis sa nu te vaccinezi. Pentru bunicii ale caror trupuri nu mai sunt ce au fost si nu mai pot da un sut in fund bolii ca atunci cand erau tineri. Pentru cei de 30 de ani care au SIDA si au un sistem imunitar slabit. Pentru o mama de 25 de ani cu trei copii care are cancer si din cauza chimioterapiei nu mai are niciun sistem imunitar. Pentru bebelusul nou-nascut care insca nu este suficient de puternic pentru a lupta cu infectiile. Pentru asistentele si medicii care au grija de tine. Daca ei se imbolnavesc nu pot lucra si avea grija de nenumaratii pacienti care au nevoie de ei”, a scris asistenta pe Facebook.

Dupa ce a citit aceasta postare, dr. Craiu a venit in completarea sa si a raspuns unora dintre cele mai intalnite comentarii privind reactiile adverse ale vaccinului.

„Unul dintre cele mai intalnite comentarii ale celor care se opun vaccinarii spune: am un prieten/cunoscut/coleg/ruda care a facut vaccinul si apoi a ajuns in x zile in spital cu gripa”, spune medicul, care mai apoi a enumerat raspunsurile stiintifice.

„Raspuns stiintific:

De la vaccinurile injectabile gripale NU poti face gripa deoarece nu contin virus gripal viu. Ci doar fragmente din antigenele de suprafata ale virusului gripal. Vaccinul cuprinde doar bucati din „hainele” virusului.

Poti face o boala respiratorie dupa vaccinarea antigripala dar este IMPROBABIL sa fie gripa (sunt sute de virusuri ce pot fi luate din comunitate, iar vaccinul gripal nu ne apara de acestea)

Exceptional de rar poate fi gripa dovedita cu analize, dar gripa produsa de un virus VIU de la un alt bolnav, nu de la vaccin. In acest caz poate fi „de vina” timpul prea scurt de la vaccinare pana la intalnirea infectanta. Ne trebuiesc cel putin 2 saptamani ca sa producem anticorpii gripali.

Pentru a demonta acest mit al cauzalitatii „am facut vaccin si a 2a zi m-am internat cu o gripa severa” va rog sa faceti un exercitiu de imaginatie.

Sunteti la cinema si va uitati la un film plin de violenta despre razboi. Sa zicem „Ziua cea mai lunga” sau „Salvati-l pe soldatul Ryan”. Care este probabilitatea sa fiti impuscat? Aproape 0. Daca nu intra un nebun cu o arma de foc in cinema sunteti in siguranta.

Care este riscul sa ma ud uitandu-ma la un film despre ploaie, sau sa inghet privind un film cu Antarctica, sau sa ma ard privind un film despre vulcani pe National Geographic Channel?

