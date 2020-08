Mesajul Ministrului Apararii Nationale, Nicolae Ciuca: Fost senator al Romaniei si fost secretar de stat, rapus de Covid-19!

Am aflat cu tristețe despre trecerea la cele veșnice, la numai 51 de ani, a lui Dan Tătaru, fost senator al României și secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale în două mandate. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Cu sufletele împietrite, am aflat de moartea fostului secretar de stat in Ministerul Apărării Naționale, membru in comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul Dan Tătaru, la doar 51 de ani! Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!