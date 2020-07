Mesajul ministrului Catalin Predoiu: Anul 2021 va fi, inevitabil, un an de inceput al unor mari prefaceri in Justitie“

• „Justiția noastră nu se poate sustrage unui astfel de fenomen, pentru că este obiectiv implacabil“, a spus ministrul., ministrul Justiției, a transmis un mesaj de Ziua Justiției. Ministrul a precizat că „anul 2021 va fi, inevitabil, un an de început al unor mari prefaceri în Justiție“ și a explicat că aceste prefaceri se vor întinde pe parcursul câtorva ani.De asemenea, Predoiu a vorbit despre „trecerea de la structuri administrative, economice sau de afaceri birocratice, rigide, «tribalizate», funcționând greoi, la unele flexibile, dinamice, rapide, «fluide» și transparente în privința circulației informației și luării deciziei“.Iată întregul mesaj transmis deAstăzi, în prima duminică a lunii iulie, conform tradiției, sarbătorim Ziua Justiției!Este o zi consacrată celor care slujesc, prin profesie și vocație, adevărul și dreptatea.Despre Justiția noastră astăzi se impun a fi discutate și dezbătute multe, am subliniat acest lucru într-o recentă intervenție publică, acum câteva zile. Cu certitudine, lunile care urmează vor aduce necesara dezbatere publică, prealabilă oricărei decizii, în legătură cu toate aceste probleme și provocări ale Justiției noastre.E o dezbatere necesară, pentru că anul 2021 va fi, inevitabil, un an de început al unor mari prefaceri în Justiție, care se vor întinde pe parcursul câtorva ani. Inevitabilele evoluții se vor impune ca o consecință a marilor schimbări care vor opera la nivel societal, economic, tehnologic, psihologic.Este deja un truism că noile tehnologii au pregătit și impun inexorabil aceste schimbări, criza Covid-19 le-a accelerat pe multe dintre ele.Istoria se accelerează pe zi ce trece și mersul rapid al lucrurilor va impune trecerea de la structuri administrative, economice sau de afaceri birocratice, rigide, „tribalizate”, funcționând greoi, la unele flexibile, dinamice, rapide, „fluide” și transparente în privința circulației informației și luării deciziei.Aceste transformări vor produce inevitabil schimbări în managementul sistemelor judiciare, ale instanțelor și parchetelor.Pentru aceste schimbări, cu toții trebuie să fim pregătiți să înlocuim paradigmele gândite acum 10-15 ani, cu cele care vor opera în următorii 10-15 ani.Sistemele judiciare din toată lumea vor fi prinse în aceste schimbări și vor fi chemate să facă față unor noi provocări, iar pentru aceasta vor trebui să își adapteze instrumentele, fie că vorbim de structurile de organizare și regulamente interne, fie că vorbim de procedurile după care se desfășoară actul de justiție.Justiția noastră nu se poate sustrage unui astfel de fenomen, pentru că este obiectiv implacabil.Provocările pentru noi sunt duble, pentru că există rămâneri în urmă în probleme esențiale, caracteristice etapei post aderare pe care o încheiem, de la dotări logistice improprii actului de justiție, până la legislație și mentalități. „Învârtirea” în același cerc al problemelor și al acțiunilor sterile, al mizelor mici, caracteristice ultimilor ani, nu e o opțiune care să reziste presiunii sociale, care va cere un act de justiție în acord cu noile ritmuri și standarde de eficiență care se vor impune în societatea globală din care facem parte.Cum problemele sunt acute, provocările vor fi revoluționare și așteptările sociale pe măsură, soluțiile nu pot fi decât curajoase pe toate planurile: dotările logistice, tehnologizare – digitalizare – inteligență artificială, statutul judecătorilor și procurorilor, al grefierilor, organizarea judiciară, conducerea sistemului, pregătirea profesională, administrarea bugetelor, procedurile actului de justiție șamd.Sunt șantiere care vor fi obiectiv impuse atât de starea de lucruri prezentă, cât și de prefacerile societale care se întrevăd la orizont. A refuza responsabilitatea pășirii conștiente și organizate în viitorul post-modern al Justiției nu e o opțiune realistă.Până atunci, să mulțumim tuturor celor care încearcă, în fiecare zi, să aducă un strop de dreptate în viețile concetățenilor noștri, justițiabililor, de care magistrații noștri nu trebuie să uite nicio clipă.Tuturor, judecători, procurori, grefieri, arhivari, personal de specialitate din instanțe și parchete, polițiști de penitenciare, personal din serviciul de probațiune, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, angajați ai Ministerului Justiției și instituțiilor subordonate, avocaților, notarilor, executorilor judecătorești, tuturor celor care, direct sau indirect, contribuie cu expertiza și activitatea lor la bunul mers al Justiției, le transmit cele mai bune gânduri, sănătate și împliniri profesionale!La mulți ani Justiției române!