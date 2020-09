Mesajul misterios despre cazul lui Navalnii transmis de ofiterul care a fost otravit cu Noviciok in Marea Britanie

Ofiterul de politie otravit cu Noviciok in Marea Britanie, in martie 2018, a postat pe Twitter un mesaj misterios legat de cazul lui Aleksei Navalnii. Detectivul Nick Bailey a fost internat in spital dupa ce a intrat in contact cu agentul neurotoxic, in urma atacului asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Yulia, in Salisbury, sudul Angliei.