Mesajul misterios primit de politistul ucis in Timis. Ce aflase victima inainte de a muri!

Rasturnare de situatie in cazul politistului mort ucis de un interlop la Timisoara. Un mesaj obtinut in exclusivitate de Antena 3 arata ca agentul a fost trimis in misiune fara sa stie la ce sa se astepte. Mesajul ar fi fost trimis de catre seful Serviciului Rutier Timis, iar politistii erau informati doar ca trebuiau sa urmareasca un autoturism, nici de cum de gradul de pericol ar fi putut fi expusi. Vezi si: Breaking news! Ucigasul politistului din Timis s-a SPANZURAT! S-a constatat DECESUL In mesaj, seful de la Rutiera precizeaza ca ordinul ar fi fost dat de seful Serviicului de Investigatii Criminale, care ar fi fost implicat in mai multe scandaluri de-a lungul timpului.