Mesajul Politiei Romane dupa ce Radu Mazare a fost adus in tara

Radu Mazare2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, urmarit international, a fost predat reprezentantilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, misiunea desfasurandu-se fara incidente, informeaza Biroul de presa al IGPR. "Misiunea de aducere in tara a acestuia s-a derulat fara incidente, transferul intre autoritatile romane (escorta Politiei Romane si escorta Administratiei Nationale a Penitenciarelor) realizandu-se in incinta Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti", precizeaza sursa citata. Autoritatile din Republica Madagascar au informat pe 14 mai ca au admis extradarea lui Mazare. Politia Romana a demarat de indata formalitatile necesare aducerii in tara a acestuia, info ...