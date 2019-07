Mesajul postat de Horia Brenciu despre sotia sa. Fanii au fost coplesiti

horia brenciu1

Horia Brenciu si-a cucerit prietenii din mediul online cu un mesaj in care vorbeste simplu despre partenera sa de viata.

Binecunoscutul artist Horia Brenciu a publicat o imagine cu sotia sa, Alice Dumitrescu pe contul sau de Facebook.

Mesajul care insoteste poza este unul simplu, dar plin de semnificatie.

„Mama copiiior mei”, a scris simplu Horia Brenciu in dreptul unei fotografii in care apare partenera lui de viata.

Fanii au fost cuceriti atat de mesaj, cat si de imaginea respectiva.

„Sa va bucurati de viata si de familie. Este o femeie deosebita atat fizic, cat si moral, deoarece voi toti o iubiti si asta o face frumoasa”, „Frumoasa, simpla si o adevarata doamna. Sufletul tau pereche, Horia Brenciu”, „Mai rar asa poza si asa comentariu”, „Sa o iubesti, sa o respecti toata viata”, „Comentariul tau este atat de elocvent”, i-au transmis internautii lui Horia Brenciu.

Horia Brenciu este prezent de foarte multa vreme in lumea televiziunii si a showbiz-ului autohton. Este cantaret, a prezentat numeroase emisiuni si a fost jurat la diverse show-uri de talente. In plan personal, Horia Brenciu este casatorit cu producatoarea de televiziune Alice Dumitrescu. Cuplul are patru copii: Toma, care este infiat, Mina, copilul lor biologic, si Maria si Andreea, acestea din urma fiind fiicele lui Alice Dumitrescu dintr-o casnicie anterioara.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.