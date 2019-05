Mesajul postat de o fosta dansatoare la bara in ziua cand a devenit pompier

Postare virala pe Facebook. Sute de mii de oameni au apreciat mesajul in care o tanara povesteste cum a trecut de la meseria de dansatoare la bara la cea de pompier.

Mesajul ei incepe cu copilaria dificila pe care a avut-o si continua cu elecurile de care a avut parte de-a lungul vietii. Oamenii au apreciat sinceritatea ei si faptul ca nu s-a dat batuta, indiferent de situatie.

Redam integral mesajul postat de Rae Trujillo:

”Cand eram copil, mama mi-a spus ca am fost o greseala. Cand aveam 13 ani, tata mi-a spus ca sunt un gunoi. Cand aveam 15 ani, profesoara de engleza mi-a spus ca sigur o sa renunt la scoala.

Cand aveam 18 ani, Academia de Pompieri din Tarrant County mi-a respins candidatura si mi-a spus ca n-o sa fiu niciodata pompier pentru ca am fost dansatoare la bara. Fostul sot mi-a spus ca n-am fost niciodata suficient de desteapta ca sa merg la facultate. Fostul meu sef de la restaurant mi-a spus, in ziua cand mi-am dat demisia, ca n-o sa fiu niciodata sofer. Fostul iubit mi-a spus ca nu o sa intru niciodata la Academia de Pompieri. Instructorul de la Academia de Pompieri a incercat sa ma faca sa renunt pentru ca, spunea el, daca ai fost dansatoare, ramai toata viata dansatoare.

Iar astazi am primit prima mea uniforma.

Ideea este ca oamenii mereu se indoiesc de tine. Lasa-i sa se indoiasca. Important este sa nu te imdoiesti tu de tine insati…”

Ca urmare a miilor de comentarii primite la aceasta postare, Rae Trujillo a simtit nevoia sa adauge cateva lamuriri. Ea a explicat cum a ajuns la meseria de dansatoare la bara, decizie pentru care multi au criticat-o.

”Noi nu ne alegem in ce fel de mediu ne nastem si ce fel de viata avem. Acestea fiind spuse, devenim ceea ce aleg altii, familia, mediul in care crestem. La 18 ani eram mama singura, infometata, speriata, nu aveam niciun ajutor. Asa ca am facut ce trebuia sa fac pentru a avea grija de fetita mea. Am incercat sa reusesc in viata pe cai mai onorabile. Dar cand castigam sapte dolari pe ora ca vanzatoare, nu ma descurcam.Trebuia sa dormim in masina. Cand am aplicat la Academia de Pompieri, au vrut sa vada CV-ul meu. Asa ca puteam sa gasesc o explicatie falsa pentru ce am facut in timpul care lipsea sau puteam sa le spun adevarul. Am decis sa fiu corecta. Am spus adevarul. S-au uitat la aplicatia mea, au ras si au spus ca nu ma pot accepta.

Asa ca viata a mers mai departe. Am renuntat la acest gand. Am castigat bani, m-am mutat cu fetita intr-un apartament, apoi am renuntat sa mai dansez. In schimb, am facut baiatul, am descoperit arta, am devenit sudor, apoi sofer pe o masina de remorcari. Dupa trei ani in care am lucrat la accidente rutiere, mi-am dat seama ca vreau mai mult de la mine. si nu doar pentru mine, ci si pentru copii. Pentru ca ei merita o mama de care sa fie mandri. Am decis sa incerc din nou la Pompieri. M-am antrenat din greu, am invatat, apoi am fost acceptata in sfarsit. Dupa ce am absolvit, am devenit paramedic. Apoi am decis sa ma mut in alt stat ca sa pot lucra in unitati mai mari.”

La finalul postarii, Rae dezvaluie ca aceasta uniforma este doar inceputul si ca o asteapta primul interviu de angajare la o unitate de pompieri.”

