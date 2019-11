Mesajul președintelui PNL Botoșani dupa votare - 'Am votat si pentru botosaneni, pentru ca imi doresc sa schimbam si culoarea judetului'

Preşedintele filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), senatorul Costel Şoptică, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că speră ca PNL să câştige alegerile la nivelul judeţului Botoşani şi să schimbe "culoarea judeţului", potrivit AGERPRES.

"Am votat pentru viitor, am votat pentru o Românie europeană, pentru un parteneriat trans-atlantic. Nu în ultimul rând, am votat şi pentru botoşăneni, pentru că îmi doresc să schimbăm şi culoarea judeţului, să schimbăm tot ceea ce s-a întâmplat rău până acum în bine (...) Sunt sigur că în turul doi vom câştiga şi judeţul Botoşani", a afirmat Şoptică.La rândul său, primarul liberal al municipiului Botoşani, Cătălin Flutur, susţine că votul de duminică "poate fi un pas uriaş pentru România"."Sunt 30 de ani de la Revoluţie, 30 de ani de democraţie, 30 de ani în care întotdeauna ne punem speranţa că va fi mai bine. Am văzut cu este să fie rău.

Acum chiar îmi doresc să fie mai bine. Mai este un pas mic, pasul de astăzi, şi acum, ca să parafrazez pe cineva, poate fi un pas uriaş pentru România", a declarat, la rândul său, Cătălin Flutur.