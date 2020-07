Mesajul premierului Ludovic Orban cu ocazia Zilei Politiei de Frontiera Romane

Mesajul premierului Ludovic Orban cu ocazia Zilei Poliției de Frontieră Române

“Este Ziua Poliției de Frontieră Române, a tuturor celor care veghează la granițele țării pentru respectarea regimului juridic al trecerii frontierei de stat. Pe lângă gestionarea și asigurarea fluidității traficului de călători și mijloace de transport prin punctele de trecere a frontierei, acestei structuri de elită îi revine și dificila misiune, periculoasă uneori, de a preveni și combate infracționalitatea transfrontalieră și migrația ilegală.În plus, anul acesta, pe fondul pandemiei, Poliția de Frontieră s-a aflat, practic, în linia întâi, în eforturile autorităților de a limita răspândirea noului coronavirus. Au fost săptămâni la rând în care polițiștii de frontieră au lucrat la capacitate maximă pentru a gestiona situațiile create la unele puncte de trecere în contextul pandemic și a limita timpii de așteptare. Dacă România a reușit până acum să evite situații grave cu care s-au confruntat alte țări din cauza pandemiei, consider că este și meritul polițiștilor de frontieră și le mulțumesc pentru aceasta.Munca lor foarte complexă, solicitantă, implică pregătire constantă, profesionalism, curaj, integritate morală și o responsabilitate enormă față de cetățeni și față de țară, iar în ultimele luni angajații Poliției de Frontieră au fost expuși și riscului epidemiologic în punctele de trecere aglomerate.Felicit Poliția de Frontieră Română și pe toți profesioniștii acestei structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru modul exemplar în care s-au mobilizat în contextul crizei sanitare, pentru întreaga lor activitate de securizare a frontierelor terestre, maritime, fluviale și aeriene ale României la nivelul standardelor de stat membru al Uniunii Europene și de aspirant la statutul de membru al Spațiului Schengen, dar și pentru prezența activă la operațiunile și exercițiile comune organizate sub egida Agenției Europene Frontex pe toate tipurile de frontieră externă ale UE. Toate aceste activități, eficiența cu care sunt îndeplinite certifică nivelul ridicat de securizare a frontierelor naționale, din care aproape două treimi sunt frontiere externe ale Uniunii Europene, contribuind la credibilitatea României în lume.La mulți ani, Poliției de Frontieră Române și succes în îndeplinirea tuturor misiunilor!”