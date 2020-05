Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Internationale a Asistentilor Medicali

Ziua de 12 mai este dedicată în fiecare an asistenților medicali din întreaga lume, a căror muncă merită din plin aprecierea și respectul nostru. Mai ales anul acesta, am văzut cu toții efortul, implicarea, curajul, profesionalismul și chiar suferința lor în prima linie a luptei împotriva noului coronavirus, alături de medici și de celelalte categorii de personal medical.



Este o muncă indispensabilă, dar expusă de multe ori unor riscuri chiar pentru sănătatea lor, așa cum se întâmplă acum, în timp de pandemie. Ceea ce fac asistenții medicali în profesia lor implică multă pregătire, având în vedere evoluția tehnologică din ultimii ani, care și-a pus amprenta și pe această activitate. Mai mult însă, a fi asistent medical înseamnă să iubești oamenii, să empatizezi cu suferința lor, să lupți pentru sănătatea și pentru viața lor, până la ultima redută. Au fost numeroși asistenți medicali din întreaga lume care au devenit ei înșiși victime ale pandemiei, am avut cazuri inclusiv în România, și ne exprimăm profundul regret pentru aceasta.



În sprijinul activității esențiale pe care o desfășoară această categorie profesională din România, am făcut de la nivel guvernamental toate eforturile pentru asigurarea echipamentelor de protecție necesare, dar și pentru a oferi suport financiar suplimentar pentru cei implicați direct în activitățile legate de combaterea coronavirusului.



Vă mulțumim, vă apreciem și vă susținem!