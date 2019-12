Mesajul premierului Ludovic Orban, de 1 Decembrie: Am lasat in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului

Premierul Ludovic Orban a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Nationala, in care aprecieaza ca sarbatorim "cu implinirea faptului ca am reusit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului". "Avem acum sansa reala sa schimbam lucrurile in bine", mai spune premierul.