Mesajul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni, in Vinerea mare

Astăzi, în Vinerea mare, preşedintele Klaus Iohannis susţine, începând cu pra 14.00, o declarație de presă.



Iată mesajele preşedintelui:



- Ne confruntăm cu o amenințare globală care a schimbat brusc și radical existența noastră

- Niciodată în trecut omenirea nu a fost mai solidară și hotărâtă să iasă învingătoare

- În prezent, numărul deceselor și al îmbolnăvirilor e în creștere la nivel global iar România are încă în față valul epidemiologic

- Solicit tuturor autorităților să nu slăbească niciun moment vigilența

- Nu ne jucăm cu viața românilor, orice încălcare a regulilor e un risc major

- Nu suntem în faza de transmitere comunitară extinsă

- Am făcut deja foarte multe cu toții, haideți să nu irosim acest efort

Dragii mei, învierea Domnului e sărbătoarea care reprezintă prilejul îndelung așteptat de a petrece câteva zile cu familia

Acum, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-am putea face

Părinții și bunicii noștri se simt mai singuri în aceste zile, dar noi avem puterea să-i facem să ne simtă aproape de sufletul lor

A sta departe de cei la care ținem ne creează un sentiment firesc de neputință, de deznădejde

Dar e singura atitudine rațională care ne protejează

Vă rog să faceți acest sacrificiu acum pentru a putea fi împreună sănătoși, mai târziu

Motivul pentru care sunt optimist sunteți voi, dragi români

Respectarea unor restricții dureroase, solidaritatea și munca voluntară a celor care sprijiniți spitalele, sunt tot atâtea confirmări că voi sunteți ce are mai de preț România

Stați acasă de sărbători, nu mergeți în vizită la prieteni și la familii.