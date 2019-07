Mesajul primarului Emil Boc, dupa victoria lui Halep cu Williams

Boc si Halep

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, îi transmite felicitări Simonei Halep, pentru câștigul meciului cu Serena Williams, pe arena de la Wimbledon:

"Felicitari, Simona Halep!!

Azi a castigat Turneul de la Wimbledon intr-o maniera entuziasmanta si a invins-o in 56 de minute pe Serena Williams!

Am trait Momente unice, de vis, pe arena de la Wimbledon!

Multumim, Simona Halep! Cel mai bun model de urmat in viata si un ambasador fara egal al Romaniei in intreaga lume!!", a scris edilul pe pagina lui de facebook.

A mai atașat un video în care se poate urmări ultima minge a meciului.

