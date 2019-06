Mesajul primarului Mihai Chirica catre ieseni si pelerini cu ocazia vizitei Sanctitatii Sale Papa Francis la Iasi pe 1 iunie 2019

Mihai Chirica 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Impreuna, sa devenim mai buni, mai intelepti, mai toleranti! Vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc la Iasi trebuie sa reprezinte un prilej de bucurie, dar si un moment de reflectie pentru toti crestinii. Un moment de bucurie frateasca, fiindca este o noua dovada ca ortodocsii si catolicii din Iasi si din Romania slujesc un adevar nepieritor si cred in aceleasi valori: toleranta, iertarea, cinstea, libertatea, iubirea, respectul fata de viata. In acelasi timp, insa, vizita Suveranului Pontif trebuie sa ne indemne si la meditatie. Intr-o lume tot mai grabita, care si-a pierdut multe dintre reperele morale, intr-o lume materialista, bazata pe consum si competitie acerba, omul are din ce in ce mai ...