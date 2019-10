Mesajul primarului Mihai Chirica cu ocazia Sarbatorilor Iasului - Editia a XXVIII-a

Mihai Chirica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a tinut sa transmita un mesaj public. Totul vine in contextul celei de-a 27-a editia a Sarbatorilor Iasului. Mihai Chirica vorbit despre importanta acestor sarbatori, despre zecile de mii de pelerini care vin la Iasi, dar si despre atmosfera minunata care va face din Iasi, polul credintei din Romania. '' De 27 de ani, Sarbatorile Iasului transforma orasul nostru intr-un loc al bucuriei, emotiei si sperantei. In fiecare toamna, in prima jumatate a lunii octombrie zecile de mii de pelerini si turisti din intreaga tara, dar si din strainatate care vin in Capitala Moldovei, precum si iesenii care umplu strazile orasului creeaza o atmosfera minunata! Asa cu ...